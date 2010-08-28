Двоє росіян загинули через обвал грунту на пляжі в Криму
Територія не для відпочинку
Двоє жителів Брянська (Росія) загинули у суботу внаслідок обвалення грунту на пляжі в курортному селищі Миколаївка в Криму, повідомив УНІАН помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.
«Очевидці розповіли, що під завалами опинилися двоє людей. Їхні тіла вже витягли», - сказав він по телефону.
На місці події працювали близько 100 рятувальників.
Пляж, де загинули чоловік і жінка - сімейна пара, був закритий для відвідання, повідомив голова Миколаївської селищної ради Андрій СЕРГЄЄВ.
«Пляж закритий для купання», - сказав мер журналістам.
Незважаючи на це, люди приходять відпочивати на «дикий» пляж - обладнані пляжі селища не можуть вміщати всіх бажаючих.
Обвали в Миколаївці відбуваються регулярно восени.