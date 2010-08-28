Двоє росіян загинули через обвал грунту на пляжі в Криму

Двоє жителів Брянська (Росія) загинули у суботу внаслідок обвалення грунту на пляжі в курортному селищі Миколаївка в Криму, повідомив УНІАН помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.

«Очевидці розповіли, що під завалами опинилися двоє людей. Їхні тіла вже витягли», - сказав він по телефону.

На місці події працювали близько 100 рятувальників.

Пляж, де загинули чоловік і жінка - сімейна пара, був закритий для відвідання, повідомив голова Миколаївської селищної ради Андрій СЕРГЄЄВ.

«Пляж закритий для купання», - сказав мер журналістам.

Незважаючи на це, люди приходять відпочивати на «дикий» пляж - обладнані пляжі селища не можуть вміщати всіх бажаючих.

Обвали в Миколаївці відбуваються регулярно восени.