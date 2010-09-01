Україна придбає у Китаю плавучу бурову установку для Чорного моря

Україна придбає у Китаю самопідйомну плавучу бурову установку для видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного й Азовського морів, повідомив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

«Ми купуємо бурову платформу на умовах товарного кредиту в китайської компанії, провели відповідний тендер. Дуже вигідні умови, практично ми отримуємо її в лізинг», – сказав вінв інтерв`ю «5 каналу».

За словами міністра, Україна та Китай також обговорюють питання безпосередньої участі китайських нафтогазовидобувних компаній у розробці українського морського шельфу.

«Ми зараз дуже швидко йдемо вперед із залучення партнерів з розробки цих шельфових родовищ. Це витратні й ризиковані проекти, тому ми залучатимемо провідні компанії світу, й ми це вже робимо», – сказав БОЙКО.

На початок вересня заплановано державний візит президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю.