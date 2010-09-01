Янукович освятив зміну правил гри на місцевих виборах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав зміни до закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Закон за підписом глави держави розміщений на його офіційному сайті.

Законом знято обмеження щодо можливості участі у виборах місцевих організацій партій, що утворені пізніше, ніж за рік до дня їх проведення.