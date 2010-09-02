Парламент Криму затвердить виборчком у понеділок

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ скликав на понеділок, 6 вересня, позачергову сесію кримського парламенту, на якій, зокрема, планується затвердити склад виборчої комісії автономії і розглянути питання про кількість депутатів міських і районних у регіоні рад.

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні розпорядженні кримського спікера.

У проекті порядку денного позачергової сесії також питання соціального характеру: внесення змін до республіканських програм інформатизації учбових закладів, ”Шкільний автобус” і ”Вчитель”.

Крім того, планується внести зміни до бюджету автономії на 2010 рік.

Лідер фракції ”Комуністи” в кримському парламенті пропонує депутатам прийняти заяву у зв`язку з підвищенням тарифів на газ і комунальні послуги.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 31 жовтня без участі блоків партій за змішаною системою.