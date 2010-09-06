Працівника керченського порту засипало вугіллям
10:17, 06 вересня 2010Крым
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4 тонни вивалилися через неполадки
Працівник морського торгівельного порту Керчі госпіталізований в результаті падіння на нього чотирьох тонн вугілля через неполадки в крані, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок під час перевантаження вугілля надійшла до рятувальників в неділю.
Житель селища Багерово проходив повз кран. "За попередньою версією, через неполадки ківш відкрився, і на чоловіка висипалося приблизно 4 тонни вугілля", - говориться в прес-релізі.
Постраждалого в стані середнього ступеня тяжкості доставили до травматологічного відділення лікарні.
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