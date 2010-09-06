Працівника керченського порту засипало вугіллям

Працівник морського торгівельного порту Керчі госпіталізований в результаті падіння на нього чотирьох тонн вугілля через неполадки в крані, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок під час перевантаження вугілля надійшла до рятувальників в неділю.

Житель селища Багерово проходив повз кран. "За попередньою версією, через неполадки ківш відкрився, і на чоловіка висипалося приблизно 4 тонни вугілля", - говориться в прес-релізі.

Постраждалого в стані середнього ступеня тяжкості доставили до травматологічного відділення лікарні.