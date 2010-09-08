"Чорноморка" пікетувала уряд Криму з вимогою припинити тиск

Співробітники Чорноморської телерадіокомпанії у середу в Сімферополі пікетували будівлю Ради міністрів Криму з вимогою припинити тиск влади і силових структур на канал.

Журналісти тримали плакати «Руки геть від «Чорноморки», «Чим жорсткіше цензура, тим далі влада від народу», «Стоп цензурі», «5 канал, ТВi, «Тоніс», «Чорноморка». Хто наступний?» і періодично скандували: «Влада, не бійся журналістів!», «Стоп цензурі, ні цензурі!», «Дайте нам працювати!». Акція зібрала близько 50 осіб.

На думку працівників «Чорноморки», накладення арештів на рахунки і майно телерадіокомпанії є спробою влади виключити ТРК з кримського телеефіру «на час місцевих виборів або, взагалі, назавжди».

«Все, що відбувається зараз, означає одне - ви нас боїтеся. Оскільки ви боїтеся нас, значить, боїтеся і наших глядачів, тих кримчан, які дивляться «Чорноморку», тих, хто не лінується думати і вивчати всі точки зору в інформаційному полі Криму», - йдеться у відкритому листі до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, кримського спікера Володимира КОНСТАНТИНОВА, прем`єра автономії Василя ДЖАРТИ, представника глави держави в регіоні Сергія КУНІЦИНА та керівника республіканської податкової Володимира ОХРИМЕНКА.

Автори звернення закликали представників влади навчитися бути професійними політиками і не обмежувати інформаційне поле.

Під текстом листа працівники мас-медіа збирали підписи.

Лідер кримської організації «Батьківщини», депутат Верховної ради України з фракції БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО на початку серпня заявив про арешт податковою міліцією майна Чорноморської ТРК, після - про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками контрольно-ревізійного управління, потім - про арешт податковою рахунків каналу.