"Батьківщина" закликає створити раду для протидії фальсифікаціям

Кримська організація партії «Батьківщина» закликає політичні сили автономії створити координаційну раду з протидії фальсифікаціям на місцевих виборах, повідомила прес-служба парторганізації.

«Усім політичним силам, представники яких за допомогою «політичних махінацій» Партії регіонів були усунені від формування кримського виборчкому, необхідно об`єднати зусилля і створити координаційну раду з протидії фальсифікаціям», - йдеться в заяві.

«У рамках роботи цієї ради нам треба об`єднати зусилля всіх учасників виборчого процесу для проведення чесних виборів і недопущення фальсифікацій з боку Партії регіонів», - наголошує «Батьківщина».

Верховна рада Криму 6 вересня затвердила Виборчком автономії у складі 18 осіб. Його очолив представник кримської організації Партії регіонів.

Подання на місця від непарламентських політсил подали 36 зареєстрованих в автономії партій, з них 23 було виключено із жеребкування. Голова мандатної комісії кримського парламенту Григорій ІОФФЕ заявив, що багато подань були з помилками.

Перший віце-спікер ВР Криму, співголова руху «Русское единство» Сергій ЦЕКОВ вважає, що до жеребкування не допустили партії, які перебувають в опозиції до ПР і нинішньої влади.

Місцеві вибори пройдуть в Україні 31 жовтня.