Нацбанк обіцяє, що не впустить гривню нижче восьми за долар
14:55, 08 вересня 2010Крым
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У поточному році
Курс гривні у поточному році не опуститься нижче 8 гривень за 1 долар, заявив журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.
«Різких коливань не буде тому, що ми вирівнюватимемо хвилі (за курсом)», - сказав голова НБУ.
«На початку року гривня була дещо міцнішою, ніж зараз, тому за підсумками року ми вийдемо десь на 8, можливо, нижче 8 гривень (за 1 долар)», - додав СТЕЛЬМАХ.
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