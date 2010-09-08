Нацбанк обіцяє, що не впустить гривню нижче восьми за долар

Курс гривні у поточному році не опуститься нижче 8 гривень за 1 долар, заявив журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Різких коливань не буде тому, що ми вирівнюватимемо хвилі (за курсом)», - сказав голова НБУ.

«На початку року гривня була дещо міцнішою, ніж зараз, тому за підсумками року ми вийдемо десь на 8, можливо, нижче 8 гривень (за 1 долар)», - додав СТЕЛЬМАХ.