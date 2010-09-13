Бодігарди з'їдуться до Криму на чемпіонат світу

Чемпіонат світу серед охоронців відбудеться 18-21 вересня в Ялті (Крим). У змаганнях планується участь більш як тридцяти команд, зокрема, з Білорусі, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Росії, повідомляє управління державної охорони України.

Бодігарди змагатимуться в стрілянині та бойових мистецтвах, шукатимуть вибухівку в автомобілі, надавати медичну допомогу VIP-персонам, долатимуть смугу перешкод на машині.

Турнір організували управління держохорони України, федерація охоронців країни, фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» і київська асоціація бодігардів.