Бодігарди з'їдуться до Криму на чемпіонат світу
12:06, 13 вересня 2010Крым
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Cтрілятимуть, шукатимуть вибухіку...
Чемпіонат світу серед охоронців відбудеться 18-21 вересня в Ялті (Крим). У змаганнях планується участь більш як тридцяти команд, зокрема, з Білорусі, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Росії, повідомляє управління державної охорони України.
Бодігарди змагатимуться в стрілянині та бойових мистецтвах, шукатимуть вибухівку в автомобілі, надавати медичну допомогу VIP-персонам, долатимуть смугу перешкод на машині.
Турнір організували управління держохорони України, федерація охоронців країни, фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» і київська асоціація бодігардів.
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