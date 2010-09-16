Прокуратура вибила 40 мільйонів боргу із зарплати кримчан
12:00, 16 вересня 2010Крым
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Порушено чотири десятки справ
40 млн. грн. заборгованості із заробітної плати відшкодовано жителям Криму зусиллями прокуратури з початку року, повідомила прес-служба відомства.
«Більша частина суми - 37,4 млн. грн. - погашена у ході проведення прокурорських перевірок», - йдеться в прес-релізі.
Порушено 40 кримінальних справ за виявленими під час перевірок фактами безпідставної невиплати зарплати, виплати її «у конвертах», привласнення посадовцями призначених для працівників грошових коштів. З них 32 справи розслідувані і направлені до суду.
Кримські суди впродовж цього року задовольнили 403 позовних заяви прокуратури на користь жителів автономії про стягнення 1,6 млн. грн. заборгованості із зарплати.
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