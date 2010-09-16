Стан свободи слова в Україні журналісти оцінили у 4,3 бали

Сучасний стан свободи слова в Україні журналісти, опитані фондом «Демократичні ініціативи», оцінили у 4,3 бали за десятибальною шкалою.

Керівник фонду Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи результати, зауважила, що це значно гірша оцінка, ніж була під час опитування журналістів у березні 2005 року. Тоді вони оцінили свободу слова у 7 балів, але все ж таки краще, ніж у березні 2004 року (2,4 бали).

«Принаймні, якщо кажуть, що ми дійшли до кучмівського рівня, то це неправда», - додала вона.

Згідно з опитуванням, головну відповідальність за здійснення цензури журналісти у першу чергу покладають на власників ЗМІ. Далі за рівнем «вини» йдуть: менеджмент ЗМІ, самоцензура журналістів, президент України та його адміністрація, місцеві органи влади, політичні сили, що входять у правлячу коаліцію, уряд і підпорядковані йому структури, у тому числі міліція, а також служба безпеки.

Опитування проводилось 8-15 вересня. Було опитано 29 журналістів, серед яких: Юлія МОСТОВА, Наталя ЛІГАЧОВА, Андрій КУЛІКОВ, Вахтанг КІПІАНІ, Юрій ЛУКАНОВ, Роман СКРИПІН.