Севастополю до ухвалення закону про місто недоцільно чипати райради

Скасування районних у Севастополі рад до ухвалення закону про місто-герой є недоцільним, заявив заступник голови севастопольської адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ.

За його твердженням, сьогодні на діяльність районних рад коштів витрачається “дуже небагато”. “Зважаючи на специфіку Севастополя - те, що сьогодні, на превеликий жаль, немає закону про місто-герой Севастополь, - я вважаю, що нам сьогодні немає сенсу скасовувати в місті ряд структур", - сказав ЛОКТІОНОВ в ефірі регіональної держтелерадіокомпанії..

"Було багато пропозицій скасувати багато структур і перетворити Севастополь з такого, який він сьогодні є, на таке невелике містечко, з одним-двома органами, державними зокрема, які працюватимуть з вищими структурами. Я вважаю це робити недоцільно, саме зараз, до ухвалення закону про Севастополь", - заявив чиновник.

Разм з тим, сказав заступник голови адміністрації, "ці рішення ухвалює сесія міської ради - треба все ж таки прислухатися до думки сесії, керівників ради".

Заступник голови міськради Петро КУДРЯШОВ кілька тижнів тому також заявив про недоцільність скасовування райрад у Севастополі.