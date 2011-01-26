Даішник назвав українську "тєлячєй мовой" (відео)

Інспектор ДАІ Одеси, старший сержант Швець, по-хамськи відреагував на прохання водія розмовляти державною мовою (відео).

В Інтернет потрапило відео, на якому зафіксовано, як інспектор на прохання водія спілкуватися українською проголосив: "Нє понімаю тєлячью мову".

На запитання водія, чи означає це, що він не любить державну мовну, даїшник відповів: "Нет, абсолютно. Никогда в жизни его (язык) не полюблю, говорю с полной уверенностью".

Відео було зняте 22 січня, повідомляє ТСН.

Наприкінці 2010 року мер Одеси Олексій Костусєв запропонував спілкуватися на засіданнях міськради російською мовою. До того ж він зажадав, щоб документи йому подавали також виключно російською.