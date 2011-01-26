Одеський даішник назвав українську «тєлячєй мовой» (відео)

Інспектор ДАІ Одеси, старший сержант Швець, відверто по-хамськи відреагував на прохання водія розмовляти державною мовою.

В Інтернет потрапило відео, на якому зафіксовано як одеський інспектор ДАІ відверто продемонстрував неповагу до державної української мови і людей, які вважають її рідною.

Як повідомляє ТСН, відео було зняте 22 січня 2011 року. Видно, як в Одесі на вулиці Гаванній інспектор ДАІ Одеси, старший сержант Швець (номер посвідчення ОД0148) на прохання водія спілкуватися державною мовою проголосив: "Нє понімаю тєлячью мову".

На запитання водія, чи означає це, що він не любить державну мовну, даїшник відповів: "Нет, абсолютно. Никогда в жизни его не полюблю, говорю с полной уверенностью".

ТСН нагадує, що наприкінці 2010 року мер Одеси Олексій Костусєв запропонував спілкуватися на засіданнях міськради російською мовою. До того ж він зажадав, щоб документи йому подавали також виключно російською.