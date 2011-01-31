Севастополь отримав програму розвитку регіону до 2012

Севастопольська міська рада затвердила програму соціально-економічного розвитку (СЕР) регіону на 2011 рік.

Заступник голови міської держадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ на сесії міськради в понеділок заявив, що в рамках цієї програми пропонується реалізувати 46 регіональних галузевих програм на загальну суму 224,5 млн. грн.

Зокрема, із загального фонду міського бюджету на ці програми передбачено 80 млн. 852 тис. грн.; з бюджету розвитку - 75 млн. 55 тис. грн.; за лінією участі РФ у соціально-економічному розвитку міста у зв`язку з базуванням на його території військових формувань і установ ЧФ РФ передбачено 41 млн. 242 тис. грн.

Фінансуванням розділів програми СЕР на 2011 рік передбачено, зокрема, капітальне будівництво і реконструкція, капітальний і поточний ремонти: на ці витрати заплановано обсяг коштів у розмірі 142 млн. 438 тис. грн.

ЛОКТІОНОВ також повідомив, що за підсумками 2011 року передбачається, що індекс промислової продукції зросте до 115% (проти 114,4% в 2010 році) за рахунок збільшення показників промислового виробництва на підприємствах міста. Очікується також підвищення середньомісячної заробітної плати - до 2 тис. 410 грн.

Як сказав представник керівництва МДА, за методологією Міжнародної організації праці, кількість безробітних у Севастополі в 2011 році варіюватиметься від 11 тис. чол. до 12,6 тис. чол. Рівень безробіття за методологією МОТ очікується на рівні 6,1-6,5%.

Надходження до місцевого бюджету Севастополя в 2011 році очікуються у розмірі 902 млн. грн., що становитиме темп зростання до 2010 року на рівні 107,9%. Власні надходження до Пенсійного фонду України в Севастополі плануються у розмірі 1 млрд. 466 млн. грн.