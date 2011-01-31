100 севастопольців протестували проти пенсійної реформи

Близько 100 представників трудових колективів, профспілкового активу і жителів Севастополя пікетували в понеділок міськдержадміністрацію, протестуючи проти можливого ухвалення Верховною Радою закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи» в редакції, запропонованій Кабінетом міністрів.

«Відкликати законопроект з Верховної Ради України, провести обговорення пенсійної реформи в рамках процедур тристороннього соціального діалогу (МДА, роботодавці й профспілки), підготувати спільно з соціальними партнерами новий проект закону, який грунтуватиметься на вже затвердженій КМУ Концепції подальшого проведення пенсійної реформи», - йдеться у прийнятій під час пікетування резолюції.

Від президента, Кабміну і Ради присутні зажадали «забезпечити проведення пенсійної реформи, за якої пенсія нараховуватиметься за рівними умовами стажу і заробітної плати, при безумовному дотриманні вимог Конституції України, чинного законодавства і принципів соціального діалогу».