Крим просить пільгове борошно

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ просить міністра аграрної політики України Миколу ПРИСЯЖНЮКА продовжити програму постачання виробникам хліба регіону борошна з Аграрного фонду держави за пільговими цінами, повідомила прес-служба кримського уряду.

У 2010 році кримські хлібозаводи отримували з Аграрного фонду борошно за ціною, що була на 20% нижче ринкової вартості. З 1 січня термін дії програми закінчився, постачання були припинені, і, як наслідок, ціни на деякі сорти хліба почали рости. ДЖАРТИ вважає, що відновлення постачань дозволить стабілізувати ціни.

”У нас поки що не укладений договір про постачання борошна з Аграрним фондом і немає наказу Міністерства аграрної політики України про укладення таких договорів і врегулювання цих питань. Я підготував звернення до міністра аграрної політики, щоб цей наказ був виданий, і ми змогли збалансувати вартість борошна, зменшити собівартість хліба, і в підсумку - знизити ціни”, - сказав глава уряду Криму.

Для стабілізації цін кримські хлібозаводи мають щомісяця отримувати з Аграрного фонду України по 773 тонни пшеничного борошна I і II сорту, а також 101 тонну житнього борошна, уточнює Радмін.