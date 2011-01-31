Яка користь від мосту між Кримом і Росією?
21:47, 31 січня 2011Крым
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Відповіді приймаються до 1 березня
«Внєшекономбанк» оголосив відкритий конкурс на проведення маркетингового дослідження з проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку між Російською Федерацією і Україною, повідомила прес-служба ВЕБ.
Заявки приймаються з 7 лютого до 1 березня.
Згідно з конкурсною документацією, роботи з проведення маркетингового дослідження будуть завершені впродовж 180 днів з моменту укладення контракту.
Максимальна ціна контракту становить 30 млн. рублів з урахуванням ПДВ.
Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами транспорту РФ та України і «Внєшекономбанком» про організацію будівництва переходу через Керченську протоку було підписано у листопаді 2010 року в Москві.
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