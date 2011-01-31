Яка користь від мосту між Кримом і Росією?

«Внєшекономбанк» оголосив відкритий конкурс на проведення маркетингового дослідження з проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку між Російською Федерацією і Україною, повідомила прес-служба ВЕБ.

Заявки приймаються з 7 лютого до 1 березня.

Згідно з конкурсною документацією, роботи з проведення маркетингового дослідження будуть завершені впродовж 180 днів з моменту укладення контракту.

Максимальна ціна контракту становить 30 млн. рублів з урахуванням ПДВ.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами транспорту РФ та України і «Внєшекономбанком» про організацію будівництва переходу через Керченську протоку було підписано у листопаді 2010 року в Москві.