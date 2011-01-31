Уряд затвердив новий план заходів з реалізації проекту "LNG термінал"

Кабінет міністрів затвердив новий план першочергових заходів з підготовки і реалізації національного проекту ”LNG термінал” - морський термінал з прийому скрапленого природного газу”.

Відповідне розпорядження № 2360 від 8 грудня 2010 року розміщено на сайті уряду.

Цим документом визнано таким, що втратили чинність, розпорядження Кабміну № 992 від 31 березня, яким було затверджено колишній план заходів.

Згідно з новим планом, НАК «Нафтогаз України» має забезпечити закупівлю послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту в першому кварталі 2011 року.

Нагадаємо, в участі у тендері на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу в Україні зацікавлені 20 компаній.

За інформацією керівника робочої групи «Національні проекти» Комітету економічних реформ під головуванням президента України Владислава КАСЬКІВА, тендер на розробку ТЕО буде оголошено у лютому 2011 року. До кінця вересня робота з підготовки ТЕО має бути закінчена, і на підставі цього буде розроблено бізнес-план проекту.

В даний час розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу - Одеська область (порт Южний), Миколаївська область (порт Очаків) і Крим (порт Феодосія).

Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м скрапленого природного газу має завершитися в 4-му кварталі 2014 року, другої черги - в 4-му кварталі 2016 року.