Москва припинила фінансування Російського культцентру Криму

Уряд Москви з 2011 року припинив фінансування асоціації «Російський культурний центр» (РКЦ), створеної десять років тому в Криму для збереження й розвитку національно-культурної самобутності російських співвітчизників, які проживають на півострові, повідомив директор РКЦ Михайло ГОЛУБЄВ у вівторок на прес-конференції в Сімферополі.

Російський культурний центр було засновано фондом розвитку економічних і гуманітарних зв`язків «Москва - Крим» і департаментом зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків московського уряду в 2001 році, за перебування Юрія ЛУЖКОВА мером столиці Росії. РКЦ організовує фестивалі, виставки, зустрічі з діячами культури та мистецтв. За десять років роботи асоціації її заходи відвідали близько ста тисяч жителів Криму. В Російському культурному центрі працюють 22 людини, зокрема - 9 керівників його філіалу в містах і районах Криму.

Фонд «Москва - Крим» утримував будівлю в Сімферополі, де знаходиться РКЦ, оплачував транспортні витрати й послуги зв`язку, деякі заходи культцентру. Уряд Москви фінансував великі заходи РКЦ і виділяв гроші на зарплату його працівникам.

«Ми запитали (в уряду Москви) 6 мільйонів рублів, або в перерахунку 1,5 мільйона гривень на 2011 рік», - сказав ГОЛУБЄВ.

За його словами, в другій половині січня з Москви прийшов лист, у якому департамент уряду зазначав, що не може фінансувати РКЦ. Установа вважає за доцільне проведення заходів для російських співвітчизників у Криму Домом Москви в Севастополі в рамках федеральних ініціатив.

«Отже, під загрозу поставлено всю діяльність асоціації, оскільки другий основний засновник - фонд «Москва-Крим» - сам не в змозі профінансувати всю роботу (РКЦ)», - заявив директор Російського культурного центру.

ГОЛУБЄВ повідомив, що деякі громадські кримські організації звернулися з листами до президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА і нового мера Москви Сергія СОБЯНІНА з проханням розібратися в ситуації.

«Якщо найближчим часом позитивної відповіді не надійде, ми будемо вимушені приступити до ліквідації організації», - сказав директор Російського культцентру.