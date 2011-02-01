35% українців "живуть на ліках"

Постійно ліками користується третина українців, майже половина купують медпрепарати без призначення лікаря, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, більш як третина українців - 35,4% - на питання про частоту придбання ліків відповіли, що постійно «живуть на ліках». Більш як чверть - 27,6% - сказали, що купують медикаменти час від часу, 21,8% опитаних роблять це часто, і лише 9,8% громадян - не вдаються до них практично ніколи. Важко було відповісти на це питання 5,4% респондентів.

При купівлі лікарських препаратів значна частина наших співгромадян - 43,2% - керуються порадою лікаря. Більш як третина опитаних - 39,6% - покладаються на особистий досвід, а 12,5% українців довіряють пораді аптекаря. Орієнтуються на ціну препарату 6,7%, прислухаються до порад знайомих 6,3%, вірять телевізійній рекламі 4,3% респондентів. 4,2% громадян не купують лікарських препаратів. Важко було відповісти на дане питання 3,5% українців.

Також, згідно з опитуванням, майже половина громадян України - 45,4% - купує ліки без призначення лікаря. При цьому, 40,2% громадян роблять це часто, а 5,2% - завжди. Без попередньої консультації з доктором рідко купує ліки майже третина населення - 30,1%, а кожен п`ятий опитаний - 20,3% - ніколи не купує ліків без поради лікаря. Важко було відповісти на дане питання 4,2% респондентів.

Велика частина українців - 40,4% - не стикалися з проблемами під час придбання ліків. Серед основних проблем, що виникають при купівлі ліків, майже третина громадян - 29,7% - назвали неможливість придбання препарату через його високу вартість. Варіант «препарату не було в аптеці, тільки аналоги» вибрали 12,6% опитаних, у 8,7% респондентів відсутній рецепт на дані ліки, не змогли купити препарат через відсутність потрібного дозування 5,3% громадян, а 1,2% заявили, що мають досвід придбання підроблених ліків. Стикалися з проблемою відсутності в аптеці відповідного формату ліків 1,1%, а 2,1% респондентів - важко було відповісти на дане питання.

Не має значення виробник лікарського препарату для 40,2% українців. Майже третина опитаних - 30,1% - віддають перевагу імпортним препаратам, а кожен четвертий - 25,4% - довіряє вітчизняному виробнику. Важко було відповісти на дане питання 4,3% громадян.

Опитування показало, що переважна більшість українців - 90,1% - вважають, що слід ввести державний контроль цін на ліки. Не бачать в цьому необхідності 5,9% опитаних. 4% важко було відповісти на це питання.

Більшість громадян України - 85,6% - стурбовані проблемою фальсифікації лікарських препаратів. Не мають занепокоєння з даного приводу тільки 6,3% опитаних. 8,1% важко було відповісти на питання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування 29-31 січня. Згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.