Готелі, їдальні, пансіонати повинні мати обов'язкову категорію

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо обов`язковості встановлення категорій об`єктам туристичної інфраструктури.

За проголосував 231 із 392 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається виключити з нині діючого закону статтю 18 щодо сертифікації і стандартизації у сфері туристичної діяльності.

Крім того, законопроектом передбачено, що встановлення об`єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії є обов’язковим.

Ним також передбачається норма, відповідно до якої забороняється надання послуг з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Порядок встановлення відповідної категорії готелям та іншим об`єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) визначається Кабінетом міністрів України відповідно до закону.