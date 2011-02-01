Лідера кримських татар висунуто на здобуття Нобеля

Товариство захисту пригноблених народів висунуло кандидатуру правозахисника і дисидента, голови меджлісу кримських татар Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2011 року, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ця пряма, мужня людина дуже багато зробила для руху кримських татар за реабілітацію і повернення на батьківщину. Я був би радий, якби це висунення завершилося нагородженням», - сказав голова російського правозахисного товариства «Меморіал» Сергій КОВАЛЬОВ.

Разом з тим він висловив сумнів у тому, що нобелівський комітет прийме таке рішення. «Нобелівський комітет норвезького стортингу веде себе більш ніж дивно. У його рішеннях головний чинник - це політиканство досить низького рівня. Тому список “нобеліантів” з цієї премії миру справляє таке дивне враження», - заявив КОВАЛЬОВ.

Нагадаємо, кандидатуру ДЖЕМІЛЄВА на присудження Нобелівської премії миру вже висувала у 2009 році президія Організації непредставлених націй і народів, яка вважає, що він «виявив силу характеру і неабияку стійкість» у проведенні ненасильницької кампанії з відновлення прав кримських татар.

ДЖЕМІЛЄВ провів 15 років життя у в`язницях і таборах.