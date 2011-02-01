Міліціонер організував ОПГ здирників

Прокуратура порушила кримінальну справу проти співробітника кримської міліції, який організував банду здирників, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«Порушено справу проти працівника органів внутрішніх справ - організатора злочинної групи, яка промишляла вимаганням майна й грошей. Члени ОЗГ штучно створювали у потерпілих боргові зобов`язання, щоб збагачуватися за рахунок відшкодування уявних боргів. У разі ж нездатності повернути псевдоборги громадян примушували відпрацьовувати їх на промбазі», - йдеться в повідомленні.

Дії оперуповноваженого міліції кваліфіковано як зловживання службовим становищем, здирництво, торгівля людьми.

Організатору ОЗГ обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Ведеться слідство.