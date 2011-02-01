Сільрада віддала під дачі призначену для школи землю в Алушті

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями Ізобільненської сільради при розпорядженні землями - підозрювані передали дві ділянки приватним особам під дачі, внаслідок чого стала неможливою реалізація проектів Алуштинської міськради щодо будівництва на цій території багатоповерхового будинку і школи.

Чиновники виділяли землю під дачне будівництво впродовж 2008-2010 років, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Справа порушена за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Санкція ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу - виправні роботи до двох років або обмеження свободи до 5 років, або позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Ведеться слідство.