Віце-прем`єр вважає перспективним видобуток газу в Чорному морі
Проект оцінюється в $2 млрд.
Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає перспективним проект видобутку природного газу на шельфі Чорного моря, який оцінюється в 2 млрд. доларів.
"Це дуже перспективний проект. Якщо ми його реалізуємо, ми зможемо вдвічі збільшити видобутку природного газу в Україні", - сказав він під час засідання Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, Кабмін дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Лукойл” із розвідки й видобутку нафти та природного газу на шельфі Чорного моря. Рішення ухвалено за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Розпорядженням передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ.
Частка “Чорноморнафтогазу” у спільній діяльності повинна становити не менш як 50%, внеском ДАТ є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів зазначених родовищ.
Внеском “Лукойлу” є фінансові ресурси, технології та обладнання, необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки й видобутку нафти та природного газу на зазначених родовищах.
Підготовлений до підписання договір про спільну діяльність має бути поданий на узгодження Кабміну.
"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу".
"Лукойл" - російська нафтова компанія, який належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії.