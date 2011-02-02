Віце-прем`єр вважає перспективним видобуток газу в Чорному морі

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає перспективним проект видобутку природного газу на шельфі Чорного моря, який оцінюється в 2 млрд. доларів.

"Це дуже перспективний проект. Якщо ми його реалізуємо, ми зможемо вдвічі збільшити видобутку природного газу в Україні", - сказав він під час засідання Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, Кабмін дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Лукойл” із розвідки й видобутку нафти та природного газу на шельфі Чорного моря. Рішення ухвалено за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Розпорядженням передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ.

Частка “Чорноморнафтогазу” у спільній діяльності повинна становити не менш як 50%, внеском ДАТ є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів зазначених родовищ.

Внеском “Лукойлу” є фінансові ресурси, технології та обладнання, необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки й видобутку нафти та природного газу на зазначених родовищах.

Підготовлений до підписання договір про спільну діяльність має бути поданий на узгодження Кабміну.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу".

"Лукойл" - російська нафтова компанія, який належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії.