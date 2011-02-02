Україна підпише мирову угоду з Vanco в лютому

Кабінет міністрів України підпише мирову угоду з компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) з питання розробки шельфу Чорного моря в лютому, заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЕВ на прес-конференції в середу.

«Штрафних санкцій для держави не буде - ми домовилися. Ми внесли до угоди (про розробку шельфу) деякі корективи, оскільки діє новий Податковий кодекс в Україні з 2011 року, а угода була підписана в 2007 році. Якісь невеликі корективи є, проте якихось глобальних - ні», - сказав КЛЮЄВ.

Він заявив, що контракт з Vanco, підписаний в 2007 році, вигідний для України.

«Фактично 50% продукції, яку видобуватиме Vanco, буде власністю держави Україна. І я шкодую, що цей інвестиційний проект не почав реалізовуватися наприкінці 2007 - початку 2008 року. Вже був би позитивний ефект і результат», - сказав КЛЮЄВ.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів угоду про розподіл продукції (УРП).

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

У квітні 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

У травні 2008 року Кабінет міністрів Юлії ТИМОШЕНКО ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з Vanco про розподіл продукції.

У липні 2008 року Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У 2010 році Кабмін Миколи АЗАРОВА запропонува Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом договору про розподіл продукції.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.