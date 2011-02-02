Тимошенко: шельф Чорного моря віддають олігархам

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає трагедією для України намір уряду підписати мирову угоду з компанією Vanco.

«Це і є трагедія, яка зараз розгортається в Україні. Це говорить про те, що остаточно вирішила олігархія України забрати головне родовище нафти й газу - шельф Чорного моря - собі. Забрати у народу України без будь-якої плати, без будь-яких умов», - сказала ТИМОШЕНКО журналістам в середу.

На її думку, завдяки розробці родовищ на шельфі Чорного моря Україна могла би забезпечити свою енергетичну безпеку.

«Коли сьогодні ціни на дизельне пальне, на бензин підвищуються спонтанно і непрогнозовано, у той час, коли люди не здатні заправити свої автомобілі, у цей час головне стратегічне родовище, стратегічний запас нафти й газу України тихенько, за спиною у суспільства, віддають у власність черговим олігархічним групам, які оточують ЯНУКОВИЧА», - заявила ТИМОШЕНКО.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів угоду про розподіл продукції (УРП).

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

У квітні 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

У травні 2008 року Кабінет міністрів Юлії ТИМОШЕНКО ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з Vanco про розподіл продукції.

У липні 2008 року Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У 2010 році Кабмін Миколи АЗАРОВА запропонува Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом договору про розподіл продукції.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.