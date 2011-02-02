Український флот провів штабне мобілізаційне тренування

Військово-морські сили України провели спільне штабне мобілізаційне тренування під керівництвом командувача ВМС адмірала Віктора МАКСИМОВА

Метою заходу стала перевірка та удосконалення практичних навичок офіцерів у здійсненні своїх функціональних обов’язків під час виконання завдань за призначенням і підвищення злагодженості роботи структурних підрозділів флоту під час мобілізаційного розгортання, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Зокрема, було перевірено знання особовим складом керівних документів з бойової та мобілізаційної готовності та практично відпрацьовано дії офіцерів розгорнутих груп контролю.

Особливістю тренування стало те, що воно вперше відбувалося у три ступені: у командуванні ВМС, у Центрі морських операцій та Центрі військ берегової оборони, у підпорядкованих підрозділах флоту.

До заходів також залучалися представники Севастопольської міськдержадміністрації, військового комісаріату Криму, Севастопольського об’єднаного міського військового комісаріату, Сімферопольських районного військового комісаріату та об’єднаного міського військового комісаріату.

"Офіцери набули теоретичного та практичного досвіду виконання завдань в особливий період, підвищили рівень взаємодії органів військового управління з іншими міністерствами та відомствами, опанували документальну базу. Разом з тим, тренування дозволило виявити низку питань, які потрібують вивчення і доопрацювання, зокрема, щодо подальшого уточнення штатів воєнного часу, забезпечення підрозділів флоту озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами в особливий період", - повідомив прес-центр командування українських ВМС.