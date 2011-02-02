14 дівчат 15-16 років стали матерями в Севастополі в 2010

14 дівчат віком 15-16 років стали молодими мамами в Севастополі в 2010 році. У зареєстрованому браку в місті за цей період народилося 79,1% усіх новонароджених, повідомило управління статистики в Севастополі.

Також за матеріалами управління, за 2010 рік народилися 4184 дитини (на 73 дитини менше, ніж рік тому). При цьому 41 пологи були з двійнею і 2 - з трійнею.

Кількість новонароджених хлопчиків перевищувала кількість дівчаток - 2168 проти 2016, тобто на 100 дівчаток народжувалося 108 хлопчиків.

Первістками в сім`ї були 55,0% всіх новонароджених дітей, 35,3% - другими за рахунком, 7,7% - третіми.

Середній вік матері при народженні першої дитини становив 25 років. Основний відсоток (35,0%) жінок народжує у віці 25-29 років.