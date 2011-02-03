Крим може робити гроші з повітря?
Думка депутата Ольги Ковітіді
Крим, завдяки своїм кліматичним особливостям, має потенціал для розвитку курортної галузі цілий рік, вважає депутат кримського парламенту, начальник севастопольського управління юстиції Ольга КОВІТІДІ.
”Якби мені запропонували написати посібник для підприємців, які б хотіли вкласти кошти в курортні об`єкти півострова, я б сформулювала його так: ”Крим - як потрібно робити гроші з повітря”. Ми багато говоримо про Туреччину, де літо триває довше, ніж у нас, але проте у нас незрівнянно більша кількість туристичних і природних оздоровчих об`єктів, які представляють інтерес у будь-який час року. У Криму лікує навіть повітря”, - сказала КОВІТІДІ на круглому столі ”Економічні перспективи Криму”, організованому в середу в Сімферополі за ініціативи Центру соціально-консервативної політики.
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”Якщо ми говоримо, що повітря в Криму цілюще - то повітрям можна лікувати. А якщо ми лікуємо повітрям, то ми можемо заробляти. А якщо ми можемо заробляти цілий рік - то цілий рік можуть заробляти здравниці автономії”, - пояснила депутат журналістам.
Вона також висловила задоволення тим, що за нової влади Криму увага приділяється розвитку не тільки Південного берега, але й територій західного і східного узбережжя.
Крім того, КОВІТІДІ заявила про необхідність розвитку транспортного комплексу Криму, курортної інфраструктури регіону, сільського господарства і т.п.