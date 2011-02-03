Крим може робити гроші з повітря?

Крим, завдяки своїм кліматичним особливостям, має потенціал для розвитку курортної галузі цілий рік, вважає депутат кримського парламенту, начальник севастопольського управління юстиції Ольга КОВІТІДІ.

”Якби мені запропонували написати посібник для підприємців, які б хотіли вкласти кошти в курортні об`єкти півострова, я б сформулювала його так: ”Крим - як потрібно робити гроші з повітря”. Ми багато говоримо про Туреччину, де літо триває довше, ніж у нас, але проте у нас незрівнянно більша кількість туристичних і природних оздоровчих об`єктів, які представляють інтерес у будь-який час року. У Криму лікує навіть повітря”, - сказала КОВІТІДІ на круглому столі ”Економічні перспективи Криму”, організованому в середу в Сімферополі за ініціативи Центру соціально-консервативної політики.

ЦСКП - дискусійний клуб, який збирає експертів для обговорення актуальних для України тем.

”Якщо ми говоримо, що повітря в Криму цілюще - то повітрям можна лікувати. А якщо ми лікуємо повітрям, то ми можемо заробляти. А якщо ми можемо заробляти цілий рік - то цілий рік можуть заробляти здравниці автономії”, - пояснила депутат журналістам.

Вона також висловила задоволення тим, що за нової влади Криму увага приділяється розвитку не тільки Південного берега, але й територій західного і східного узбережжя.

Крім того, КОВІТІДІ заявила про необхідність розвитку транспортного комплексу Криму, курортної інфраструктури регіону, сільського господарства і т.п.