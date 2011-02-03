Міліція не виключає сексуальний мотив у вбивстві 2 дівчаток

Міліція Севастополя розробляє ряд версій у кримінальній справі, пов`язаній з убивством двох дівчаток.

Начальник слідчого управління МВС України в Севастополі Роман ЛИТВИНОВ не заперечує, що вбивство могло бути скоєне на сексуальному грунті, і що до вбивства може бути причетна психічно хвора людина.

Разом з тим, міліція не має в своєму розпорядженні даних, що в місті орудує серійний убивця.

«У нас такої інформації немає. Припустити можна, що цей злочин скоєний неадекватною людиною, зокрема такою, що перебуває на обліку в спеціальних установах. На це запитання ми зможемо відповісти тільки тоді, коли в нас з`явиться коло конкретних осіб, яких ми зможемо підозрювати в цьому вбивстві», - сказав ЛИТВИІНОВ.

Полковник міліції спростував чутки і припущення в ряді ЗМІ, що дівчаток убили заради отримання органів, а також про те, що дітей розчленували. Він зазначив, що вбивство скоєне з жорстокістю, але, за його словами, назвати його ритуальним не можна.

ЛИІТВИНОВ нагадав, що 11-річна і 10-річна дівчатка зникли 4 січня. 10 січня було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

«Трупи дітей були виявлені пізно ввечері 29 січня за територією гаражного кооперативу «Мрія», з численними ножовими пораненнями грудної області. Смерть настала від втрати крові», - зазначив ЛИТВИНОВ.

Заступник начальника УМВС додав, що «призначений величезний ряд різних експертиз, зокрема з ДНК».