У Криму судитимуть педофіла
10:00, 03 лютого 2011Крым
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8 постраждалих хлопчиків
Прокуратура направила в Євпаторійський міський суд кримінальну справу за підозрою жителя Криму в розбещенні восьми дітей.
У матеріалах справи фігурує 17 епізодів, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Звинувачуваний перебуває під вартою.
Співробітники міліції затримали 32-річного жителя Севастополя в листопаді 2010 року в Євпаторії. Він, маючи досвід роботи викладачем, легко знайомився з хлопчиками, під різними приводами заводив їх у безлюдні місця, де задовольняв статеву пристрасть неприродним способом.
Спочатку були встановлені сім постраждалих. Більшість - із сімей, де відсутні батьки. У січні було виявлено нові епізоди розпусних дій, скоєні в 2008-2010 роках.
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