Міжнародний дитячий центр «Артек» закрився на ремонт до 15 лютого, повідомила його прес-служба.

«Здійснюється підготовка інфраструктури таборів до прийому дітей. На підприємстві оголошена технологічна перерва, протягом якої проводяться планові ремонтні роботи в корпусах, їдальнях, басейнах, інших об`єктах оздоровчого і медичного призначення», - йдеться в прес-релізі.

«Артек» у 2010 році працював безперервно і з максимальним завантаженням, у таборі відпочили 35 тисяч дітей.

За даними прес-служби, в держбюджеті цього року закладено понад 100 млн. грн. на оздоровлення українських дітей в «Артеку».

«Артек» минулого року відзначив своє 85-річчя.