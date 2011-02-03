Польща відкриє генконсульство в Севастополі в березні

Польща офіційно відкриє своє Генеральне консульство в Севастополі в березні.

Організацію роботи Генконсульства обговорили під час зустрічі голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ і генконсул Республіки Польща в Севастополі Веслав МАЗУР.

«З паном САРАТОВИМ ми домовилися, що пропонуватимемо міністрові закордонних справ Польщі й міністрові закордонних справ України, аби офіційне відкриття Генконсульства Польщі в Севастополі відбувалося між 14 і 20 березня», - сказав журналістам МАЗУР.

«Консульство вже діє, в ньому працюють 10 осіб», але поки що «немає прийому документів на оформлення віз, але впродовж двох тижнів і це питання буде вирішено. У десятиденний термін буде відкрито сайт Генконсульства», - додав він.

САРАТОВ наголосив, що міськдержадміністрація надасть необхідну допомогу в організації роботи генконсульства.

Раніше севастопольцям для отримання візи потрібно було їхати до Одеси чи Києва.