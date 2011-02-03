Вищий госпсуд відмовив ВАТ, яке вимагало 9 млн гривень від Алушти

Вищий господарський суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким монтажно-будівельному підприємству було відмовлено у претензіях на компенсацію 9,4 млн. грн. виконкомом міської ради Алушти.

Таким чином Вищий госпсуд задовольнив касаційну скаргу прокуратури Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Відкрите акціонерне товариство оцінило в 9,4 млн. грн. витрати, яких підприємство зазнало в 1980-1990-ті роки під час реконструкції центральної частини Алушти.

«Касаційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства про те, що претензії ВАТ до місцевої влади є необгрунтованими», - йдеться у прес-релізі прокуратури.