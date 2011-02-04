Прокуратура пов'язала головного архітектора Ялти
10:31, 04 лютого 2011Крым
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Вирішується питання запобіжного заходу
Прокуратура Криму 3 лютого затримала головного архітектора Ялти Володимира ПРИСТУПУ за підозрою в незаконному виділенні земельних ділянок у власність громадян на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника, чим державі завдано 1,1 млн. грн. збитків, повідомило джерело у правоохоронних органах.
Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Джерело не змогло уточнити площу ділянок і час їх виділення.
Прокуратура порушила кримінальну справупроти урядовця 1 лютого за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «посадова фальсифікація».
Прес-служба мерії Ялти затримання головного архітектора не коментує.
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