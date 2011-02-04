Два пішоходи загинули під колесами вантажівки в Криму
10:34, 04 лютого 2011Крым
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Чоловіки 20-25 років
Двоє молодих чоловіків, які переходили дорогу, загинули в результаті наїзду вантажного автомобіля ”МАЗ” 3-го лютого у Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Дорожньо-транспортна подія сталася о 23.50 в Сімферопольському районі.
”МАЗ” скоїв наїзд на пішоходів - чоловіків віком 20-25 років, які перетинали проїжджу частину. Вони смертельно травмовані”, - повідомила Державтоінспекція.
Правоохоронці встановлюють особи загиблих.
Вантажівка під керуванням жителя Криму рухалася з боку Сімферополя у напрямку Джанкоя.
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