Два пішоходи загинули під колесами вантажівки в Криму

Двоє молодих чоловіків, які переходили дорогу, загинули в результаті наїзду вантажного автомобіля ”МАЗ” 3-го лютого у Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Дорожньо-транспортна подія сталася о 23.50 в Сімферопольському районі.

”МАЗ” скоїв наїзд на пішоходів - чоловіків віком 20-25 років, які перетинали проїжджу частину. Вони смертельно травмовані”, - повідомила Державтоінспекція.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

Вантажівка під керуванням жителя Криму рухалася з боку Сімферополя у напрямку Джанкоя.