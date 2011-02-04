У справі про вбивство двох дітей у Севастополі - 10 версій

У резонансній кримінальній справі про скоєне в Севастополі вбивство двох малолітніх дівчаток є особи, яких можна вважати підозрюваними, заявив в четвер на прес-конференції в Севастополі міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«У цій справі є особи, яких можна вважати підозрюваними, з інших регіонів України. Тому необхідна взаємодія всіх структурних підрозділів МВС у цілому», - сказав він.

За словами МОГИЛЬОВА, він прибув до Севастополя з метою провести нараду з питання ефективного розслідування справи про вбивство дітей, разом з ним до міста приїхали «заступник міністра, начальник слідства, ми вивчаємо рівень роботи у цій справі».

При цьому міністр вважає, що «сил і можливостей міліції Севастополя цілком вистачає для роботи у цій справі». Він висловив переконання, що міліція знайде злочинців.

Разом з тим, МОГИЛЬОВ відзначив, що в Севастополі залишаться працівники центрального апарату МВС, «які координуватимуть роботу всіх підрозділів севастопольського УВС і робитимуть запити до УВС інших міст».

За словами МОГИЛЬОВА, мотивів для скоєння злочину розглядається дуже багато, висунуто близько 10 версій у цій справі.

При цьому міністр відзначив, що не може обнародувати будь-яку інформацію у справі, оскільки це викличе різні пересуди. «У таких справах, якщо я розповідатиму в подробицях, а завтра ми затримаємо злочинця, то він скаже, що картину злочину він дізнався від мене. Тому я не маю права багато чого говорити. Єдине, що я вам скажу: дівчатка загинули від ножових поранень. Інформація, що була в ЗМІ про розчленовування, такого немає», - сказав міністр.

Він також повідомив, що міліції поставлене завдання в максимально короткі терміни розкрити злочин. «Але я не можу гарантувати, що це буде за день чи два. Тут залишається група співробітником з МВС, і вони буквально щодня докладатимуть до Києва про виконану роботу. І якщо ми вважатимемо, що робота проводиться не в повному обсягу, то, без сумніву, сюди приїде мій заступник або ще хтось для оцінки рівня роботи, для ухвалення якихось організаційних рішень», - сказав МОГИЛЬОВ.

Керівник МВС у розмові з генеральним прокурором ставив питання про те, щоб буквально з перших днів зникнення малолітніх дітей порушувати кримінальну справу. Тому що, додав він, «робота з першого дня дозволяє більш якісно збирати матеріали, які надалі можуть дозволити довести винність злочинця».

4 січня в Севастополі 10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна пішли з двору будинку і не повернулися. Із 5 січня вівся пошук дівчат. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство.

Пізно увечері 29 січня були виявлені їхні трупи зі слідами насильницької смерті.