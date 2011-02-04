Рада припинила депутатські повноваження мера Ялти
16:26, 04 лютого 2011Крым
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"За" 383 нардепів
Верховна Рада України у п`ятницю достроково припинила повноваження депутата Олексія БОЯРЧУКА з фракції Партії регіонів у зв’язку із обранням мером Ялти.
За таке рішення проголосували 383 нардепів з 421, зареєстрованих у сесійній залі.
Висунутий Партією регіонів БОЯРЧУК переміг на виборах міського голови Ялти 31 жовтня, у яких, крім нього, брали участь 7 кандидатів.
Він в 2006-2010 роках був секретарем Ялтинської міської ради, з березня 2010 - депутатом парламенту.
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