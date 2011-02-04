В Ялті шість школярок потрапили до лікарні після манту

Шістьох учениць 7-го класу школи південнобережного селища Симеїз в Криму госпіталізовано у п`ятницю до ялтинської лікарні після проведення туберкулінової проби (реакція манту), повідомила прес-служба мерії Ялти.

4 лютого у симеїзській лікарській амбулаторії пробу манту зробили 34 дітям, зокрема - двом віком один рік.

«У семи учениць сьомого класу після повернення на урок погіршалося самопочуття - розпочалося запаморочення, болі у животі», - зазначається у прес-релізі.

Шістьох дівчаток на кареті «швидкої допомоги» доставили до лікарню. Батько ще однієї дівчинки - лікар - відмовився від госпіталізації дочки, мотивувавши це тим, що таким чином її організм відреагував на туберкулінову пробу, небезпеки для життя і здоров`я дитини немає.

За даними мерії Ялти, реакція манту була проведена туберкуліном виробництва міста Красноє Село (Санкт-Петербург, Росія), виготовленим к червні минулого року. Його термін придатності - липень 2011 року.

Дітям поставлено попередній діагноз - алергічна реакція на введення туберкуліну.

Стан госпіталізованих оцінюється медиками як «відносно задовільний». Школярки перебувають під наглядом лікарів і одержують терапію.

«Проведено консультацію головного фтизіатра Криму, який підтвердив висновок ялтинських фахівців про те, що це - індивідуальна реакція дітей на пробу манту», - повідомила ялтинська мерія.

За її даними, батьки школярів знали про плановане проведення туберкулінової проби і були не проти. Дітей перед манту оглянув лікар. Вакцинацію провела медсестра, яка має виданий Ялтинським тубдиспансером допуск до туберкулінодіагностики.

Туберкулінова проба (реакція манту) є пробою на шкірі, вона спрямована на виявлення специфічної імунної відповіді на введення туберкуліну. Наявність вираженої реакції свідчить про наявність напруженого імунітету, тобто організм активно взаємодіє зі збудником. Реакція манту - це свого роду імунологічний тест, який показує, чи є в організмі туберкульозна інфекція.