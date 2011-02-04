Порушено справу проти заступника голови РГА Севастополя
21:58, 04 лютого 2011Крым
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Отримала 4 тис. грн. хабара
Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу стосовно заступника голови Гагарінської районної державної адміністрації міста за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара", повідомила прес-служба генпрокуратури України.
Посадовець вимагала від приватного підприємця 6 тис. грн. за погодження розміщення об’єктів виносної торгівлі у Севастополі.
Співробітники управління МВС в Севастополі затримали заступника голови РДА 3 лютого після отримання частини хабара - 4 тис. грн. - у службовому кабінеті.
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