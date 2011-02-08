Сімферополь визначив ділянки для будівництва репатріантів

Створена Радою міністрів Криму комісія з вирішення питань, пов`язаних із звільненням самозахоплень і наданням депортованим земельних ділянок для будівництва будинків у Сімферополі та Сімферопольському районі, визначила земельні ділянки під будинки репатріантів, повідомила прес-служба уряду автономії.

За словами заступника мера Сімферополя Андрія СЕКЛЕЦОВА, в місті під житлову забудову можна використовувати два масиви: 13,7 га для 150 чоловік і 40 га для 450 чоловік.

Зі свого боку, голова Сімферопольської райдержадміністрації Володимир ЖИВИЦЯ повідомив, що в районі розглядається виділення ділянок для будівництва в Добровській (497,45 га), Мирнівській (515 га), Чистеньській (196,26 га) і Укромновській (25 га) сільських радах.

Голова комісії - заступник голови Радміну Криму Георгій ПСАРЬОВ запропонував винести на найближчі сесії місцевих рад - до 15 лютого - перші рішення про виділення масивів під будівництво індивідуального житла.

За оцінками Республіканського комітету із земельних ресурсів, загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить більш як 3 тисяч га. Найбільше землі захоплено навколо Сімферополя.

Радмін Криму 31 січня затвердив склад комісії, яка до 1 березня має сформувати списки громадян - учасників самозахоплень, які претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі та які мають законне право на одержання ділянки, і визначити масиви під забудову.