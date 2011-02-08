До супермаркетів і на АЗС Криму відправили "ревізорів"

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ рекомендував інспекції по контролю за цінами, податковій і територіальному відділенню Антимонопольного комітету України до кінця лютого перевірити усі кримські підприємства оптової торгівлі і застосувати фінансові санкції до суб`єктів, які порушують введені урядом регіону обмеження максимальної націнки, повідомила прес-служба Радміну.

Перевірки також відбудуться на підприємствах - найбільших виробниках продуктів (зокрема, на підприємствах «Криммолоко», «Кримхліб», Сімферопольський комбінат хлібопродуктів) і на підприємствах роздрібної торгівлі: у супермаркетах і торгових центрах.

Крім того, перевірки матимуть місце на підприємствах з переробки нафтопродуктів і мережах автозаправних станцій.

ДЖАРТИ також рекомендував місцевим органам влади продовжити на 2011 рік дію меморандумів із виробниками соціально значимих продуктів про стабільні постачання продовольства, зокрема, деяких сортів хліба.

Крім того, кримський прем`єр доручив Міністерству аграрної політики Криму укласти з Аграрним фондом Україні меморандум про постачання виробникам хліба в автономії борошна за пільговими цінами.

ДЖАРТИ також рекомендував мерам міст і головам районних адміністрацій організувати в населених пунктах автономії постійно діючі ярмарки, на яких виробники продтоварів зможуть продавати свою продукцію безпосередньо споживачам, минаючи ланцюг посередників.

У останню декаду січня в Криму відзначалося зростання цін на 14 із 19 соціально значимих продуктів - у тому числі, на молочні продукти, крупи і цукор. Раніше, в грудні 2010 року, на півострові подорожчало пальне.