У Росії змінюють час через корів

Медведєв зазначив, що переведення годинника на зимовий час шкодить не тільки людям, а й коровам, котрі не розуміють, чому доярки приходять до них в інший час.

Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про рішення скасувати з осені 2011 року перехід на зимовий час і дав відповідне доручення уряду.

Таким чином, Росія піде на дві години вперед від поясного часу, пише Газета.ру.

Медведєв наголосив, що "необхідність адаптуватися (до переведення стрілок годинника) пов`язана і зі стресом, і з захворюваннями". Російський президент упевнений, що скасування такого переходу буде корисним.

Він також зазначив, що проблема переходу на "літній-зимовий" час стосується всіх людей. Медведєв нагадав, що у своєму посланні Федеральним зборам в 2009 році говорив на цю тему, яка стала предметом серйозних досліджень.

"Ми, дійсно, звикли кожну весну й осінь переводити стрілки годинника і за звичкою на це лаємося, тому що реально порушується біоритм людський, всіх це дратує, всі або просипають, або прокидаються рано і не знають, куди себе подіти протягом зайвої години. Ну, я вже не кажу про нещасних корів і інших тварин, які не розуміють переведення годинників і не розуміють, чому доярки приходять до них в інший час", - сказав Медведєв.

Встановлення повсюдно в країні "літнього" часу, сказав глава Росії, буде корисним. Він додав, що рішення про скасування переходу було прийнято виходячи з цих міркувань.

"Ми не будемо переходити на зимовий (час), ми один раз ще відчуємо неприємність, тому що якраз перехід на літній час завжди - це зменшення сну на одну годину, але після цього неприємності закінчаться. У той же час у нас буде пролонгований світлий день. Мені здається, що це було б цікаво і для нашої країни, загалом і в цілому скоріше корисно. Мене, у всякому разі, люди про це неодноразово просили", - сказав Мєдвєдєв.

Зазначимо, що восени 2005 року уряд і президент Грузії ухвалив рішення відмовитися від переведення стрілок годинника. За словами грузинської влади, відмова від переходу на зимовий час була обумовлена необхідністю більш економно витрачати електроенергію, а також тим, що літній час більше, ніж зимовий, відповідає біоритмам людини.

Переклад "Українська правда. Життя"