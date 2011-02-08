Грач стверджує, що має на Симоненка "страшний компромат"

Депутат Верховної Ради України, колишній член фракції КПУ Леонід ГРАЧ стверджує, що має в своєму розпорядженні записи, які підтверджують, що лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО отримує «відкати» за певні політичні процеси.

«А в мене є декілька записів розмов і думок. Отже все ще попереду! Петро Миколайович (СИМОНЕНКО) ще не знає, що насправді його очікує, для того, щоб захистити від нього партію і порядних людей!», - заявив він в інтерв`ю «Обкому».

При цьому він зазначив, що оприлюднить ці записи, «як тільки час прийде».

За його словами, СИМОНЕНКО має величезні доходи «за участь, зокрема, в коаліції, більшості, й у президентській кампанії». При цьому, сказав Л.ГРАЧ, рядовим членам фракції КПУ нічого не дістається.

«Ні, люди у фракції - це, знаєте, раби. Такі йому потрібні - безмозгі. А ті, хто, принаймні, щось розуміє - щоб роти тримали закритими... Ви спробуйте там відкрити рота, коли вони всі заангажовані, не знають, куди сина посадити - чи то під міністра МВС, чи то під міністра економіки... І на постійному зв`язку з ГРИГОРИШИНИМ і т.п. А основна частина фракції (де є й порядні люди) - ці, на жаль, просто проковтнули язичок, сподіваючись на те, що їх ще раз візьмуть до списку. А там до списку із тих, хто є, вже ніхто не потрапить», - сказав ГРАЧ.

Він також зазначив, що всією роботою з парламентом займається перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. «І Андрій Петрович проводить усі необхідні рішення - ті, які не сприймаються залом або є шоковими. І, поза всяким сумнівом, Андрій Петрович втомився вже чути від Петра Миколайовича постійне: «Дай, дай, дай...», - сказав ГРАЧ.