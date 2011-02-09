Севастопольський марафонець проплив 4 км у 6-7-градусній воді

Відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК здійснив заплив на дистанцію майже 4 км при температурі води 6-7 градусів, без супроводу, повідомив його товариш - головний редактор газети «Севастопольский меридиан» Роман ЧЕРНЕНКО.

СОФЯНИК і ЧЕРНЕНКО не раз спільно здійснювали марафонські запливи.

Спортсмен стартував о 9.15 від пляжу «Хрустальний» у Севастопольській бухті (внутрішній рейд), і о 11.17 фінішував на пляжі «Пісочний» (зовнішній рейд). Марафонцеві, що плив брасом, заважав північно-західний вітер (хвилювання моря - 3-4 бали), але течія була попутною.

СОФЯНИК сказав журналістам, що трохи промерз, але медичної допомоги не потребує.