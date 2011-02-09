Севастополь готується підірвати авіабомбу вагою 500 кг

У Севастополі на 10-11 лютого - залежно від погоди - планують проведення операції зі знищення німецької авіабомби вагою 500 кг, виявленої в морі, неподалік від берега, повідомила прес-служба міської держадміністрації.

У зв`язку з тим, що радіус розльоту осколків бомби доходить до 2,5 кілометрів, планується, що її відбуксирують на відстань близько милі від берега, і на глибині 15 метрів підірвуть разом з плавзасобом.

«Надзвичайної ситуації немає, але є ситуація, котра вимагає великої уваги, адже на короткий час буде припинено рух катерів», - сказав голова Севастопольської МДА Валерій САРАТОВ під час ефіру місцевої телекомпанії.

У 2010 році у Севастополі знищено 26 тис. 212 вибухонебезпечних предметів, зокрема, 228 авіаційних бомб, 527 мінометних мин.