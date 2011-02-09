Радмін обіцяє до $5 млн на оновлення трамвайного парку Євпаторії

Рада міністрів Криму планує виділити до кінця року 30-40 млн гривень на оновлення рухомого складу та контактної мережі єдиного в регіоні трамвайного парку - підприємства «Євпаторійське трамвайне управління ім. П`ятецького». Гроші будуть взяті з 900 млн грн, які Крим отримає в 2011 році з держбюджету України на соціально-економічний розвиток, повідомила прес-служба кримського уряду.

15-20 млн гривень планується направити на оновлення трамваїв, зараз вирішується питання: купувати нові чи капітально ремонтувати наявні.

Ще 15-20 млн гривень Радмін збирається виділити на заміну 5,5 км контактної мережі, що дозволить скоротити втрати електрики і знизити витрати на утримання трамвая.

Перші трамваї з`явилися на вулицях Євпаторії в 1914 році. Зараз ефективній роботі найстарішого в Криму виду міського громадського транспорту заважає низка проблем. Так, середній вік трамваїв становить 35 років, вони вичерпали ресурс експлуатації і потребують ремонту. Заміни вимагають і трамвайні рейки, а з 20 км контактної мережі 14 км були введені в експлуатацію ще в 1914 році.

«Цей вид транспорту важливий для міста з кількох причин. По-перше, історично: це перший трамвай у Криму і єдиний, що зберігся до наших днів. Друга причина - ширина проїзної частини: у багатьох місцях проїхати може тільки вузькоколійний трамвай. Третя причина - екологія. Ми обов`язково збережемо трамвай, покращимо якість рухомого складу », - заявив прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ під час відвідування трамвайного управління Євпаторії.

Більше 70% пасажирів трамваїв - представники пільгових категорій, що мають право на безкоштовний проїзд. Субвенції з міського та державного бюджету, що компенсують витрати на перевезення пільгових категорій громадян, надходять із затримкою, через це співробітники трамвайного управління нерегулярно отримують заробітну плату. ДЖАРТИ пообіцяв, що до кінця лютого підприємство отримає 260 тисяч гривень на ліквідацію заборгованості по зарплаті.