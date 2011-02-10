1300 мешканців Феодосії залишилися без газу через сміттєвоз

7 п`ятиповерхових житлових будинків і 15 приватних домоволодінь, в яких проживають близько 1320 осіб, залишилися без газу в Феодосії через пошкодження труби сміттєвозом, роботи з відновлення газопостачання проводитимуться в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався напередодні в другій половині дня.

Після пошкодження труби стався витік газу.

Співробітники МНС, які прибули на місце аварії, забезпечували пожежну безпеку, а працівники газової служби перекрили газ.