1300 мешканців Феодосії залишилися без газу через сміттєвоз
10:27, 10 лютого 2011Крым
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Після пошкодження труби стався витік
7 п`ятиповерхових житлових будинків і 15 приватних домоволодінь, в яких проживають близько 1320 осіб, залишилися без газу в Феодосії через пошкодження труби сміттєвозом, роботи з відновлення газопостачання проводитимуться в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався напередодні в другій половині дня.
Після пошкодження труби стався витік газу.
Співробітники МНС, які прибули на місце аварії, забезпечували пожежну безпеку, а працівники газової служби перекрили газ.
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